Verrassing! Tropische spin maakt reis van Australië naar De Meern

„Het is de meest bijzondere vondst van de afgelopen weken”, aldus een van de medewerkers tegen RTV Utrecht. „Het dier kwam plots tevoorschijn toen het gezin de verhuisdozen opende.”

Soms wel 40 centimeter groot

De zogenoemde jachtkrabspin kan een spanwijdte bereiken van zo’n 30 centimeter en komt vooral voor in tropische en subtropische gebieden. In zeldzame gevallen kan dit specifieke soort nog groter worden; in 2015 werd in de staat Queensland een gigantisch exemplaar van ongeveer 40 centimeter ontdekt. Het dier is niet levensbedreigend voor mensen, maar het gif uit een beet kan wel erg pijnlijk zijn.

Met 5 centimeter is de spin uit de Meern waarschijnlijk nog niet uitgegroeid. Volgens de dierenambulance gaat het dan ook om een jonkie. De avonturier zal binnenkort een plaatsje krijgen in de reptielenopvang van Rijswijk.