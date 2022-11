Biden wil ongeacht einduitslag samenwerken met Republikeinen

Op het moment dat Biden sprak vanuit het Witte Huis, wachtte men nog op de uitslagen van drie races om Senaatszetels en 44 races om zetels in het Huis van Afgevaardigden. De verwachting is dat de Republikeinen een meerderheid in het Huis zullen behalen. Wie de controle krijgt over de Senaat is moeilijker te voorpellen. Om ook in die kamer een meerderheid te krijgen dienen de Republikeinen twee van de drie nog onbesliste, nipte races te winnen.

Rode golf bleef uit

Voor de midterms hadden de Democraten nog meerderheden in beide kamers. Biden sprak desalniettemin van een „goede dag” voor de Democraten omdat de verwachte „rode golf” was uitgebleven, en voor de democratie in het algemeen, omdat de verkiezingen zonder noemenswaardige incidenten waren verlopen. De vooraf gevreesde beschuldigen door Republikeinen over verkiezingsfraude waren minimaal en konden vrij eenvoudig worden weerlegd.

De president gaf aan dat hij van de Republikeinen verwacht dat ook zij bereid zijn om met hem samen te werken, want dat heeft „het Amerikaanse volk volgens mij duidelijk gemaakt”, zei hij. Maar Biden zei ook dat hij zijn veto zal uitspreken tegen eventuele Republikeinse pogingen om een nationaal verbod op abortus in de wet te verankeren of om de door zijn voorganger Donald Trump ingevoerde belastingverlagingen voor de hoogste inkomensgroepen permanent te maken.

Een besluit over een nieuwe kandidatuur voor het presidentschap zei Biden pas in 2023 te willen nemen. Hij herhaalde dat hij van plan is zich opnieuw kandidaat te stellen, maar dat het een beslissing die hij samen met zijn familie neemt. Enigszins raadselachtig besloot hij met: „Ik heb een groot respect voor het lot.”