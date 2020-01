De laatste uren van ’killer-generaal’ Qassem Soleimani

Bij de Iraanse ambassade in Moskou brandt een man een kaarsje voor de geliquideerde generaal Soleimani. Ⓒ EPA

TEL AVIV - Qassem Soleimani tekende afgelopen oktober zijn eigen doodvonnis in een villa aan de Tigris in Bagdad. Daar, uitkijkend over de zwaarbewaakte Amerikaanse ambassade, gaf de grijze generaal sjiitische milities de opdracht om de aanvallen op Amerikaanse doelen op te voeren met de moderne raketten die zij kort daarvoor van Iran hadden gekregen.