Populaire ’Rijdende rechter’ krijgt plek in Van Dale

Opnames van De rijdende rechter met mr. John Reid en publiek. Ⓒ ANP / HH

HILVERSUM - De term ’Rijdende rechter’, die bekend werd dankzij het populaire KRO-NCRV-programma, krijgt een plek in de Dikke Van Dale. Dat heeft hoofdredacteur Ton den Boon bekendgemaakt in het NPO-radioprogramma Volgspot. De term is de afgelopen dertig jaar dusdanig ingeburgerd in het Nederlandse taalgebruik dat deze volgens Den Boon een plek in het woordenboek verdient.