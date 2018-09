Sessions keurt gedrag NFL-spelers af

Ⓒ AFP

WASHINGTON - De Amerikaanse minister van Justitie Jeff Sessions heeft het gedrag van verscheidene spelers in de National Football League (NFL) gehekeld. Zij protesteerden tegen racisme door te knielen of de armen ineen te haken tijdens het spelen van het volkslied voor aanvang van de wedstrijd. Sessions zei dat hoewel hun recht op vrije meningsuiting is gegarandeerd, ze zouden moeten worden veroordeeld wegens het getoonde gebrek aan respect voor het vaderland.