Meeuw na talloze pogingen eindelijk bevrijd van plastic bakje om snavel

Al vanaf april hield de dierenambulance in Groningen zich bezig met het diertje, dat door het bakje om zijn snavel niet goed kon eten. „Vele malen zijn we uitgereden voor deze stumper. Telkens als wij ter plaatse waren, was hij nier meer op de doorgegeven locatie”, schreef de organisatie destijds in een Facebookbericht.

Leven zonder trechter

Er werd gevreesd dat het niet meer goed zou komen met het dier. Een melder heeft het bakje eraf kunnen krijgen, meldt de dierenambulance in een vrolijk Facebookbericht. „Wij zijn blij! De meeuw die maandenlang een bakje om z’n snavel had, leeft nu zonder z’n trechtertje! Een melder heeft het bakje eraf kunnen krijgen! Jippie!”