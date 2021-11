Levenslang voor moord op Joodse overlevende Holocaust

Moordenaar Yacine Mihoub is de zoon van Knolls buurman. Een medeplichtige werd vrijgesproken voor de moord, maar hij kreeg wel 15 jaar voor het beroven van het slachtoffer. Het duo ging ervan uit dat Knoll geld had omdat ze Joods was, aldus een verklaring van Mihoub.

Verdachten Yacine Mihoub en Alex Carrimbacus (rechts). Ⓒ AFP

Macron

President Emmanuel Macron reageerde verbolgen op de moord. Hij zei vastbesloten te zijn antisemitisme in Frankrijk uit te bannen. Het land telt de grootste Joodse gemeenschap in West-Europa. Franse Joden wijzen al jaren op een toename van het aantal antisemitische incidenten.

Knoll wist als kind te ontsnappen aan een beruchte razzia in 1942. De Parijse politie pakte toen meer dan 13.000 Joden op en zette ze gevangen in een wielerstadion, voordat ze werden doorgestuurd naar de vernietigingskampen. Minder dan honderd Joden die in het stadion hadden gezeten, overleefden de kampen.