Jongetje (3) door oma achtergelaten in hete auto en overleden

Volgens de lokale autoriteiten van Columbus was de jongen, Kendrick Engram Jr., op stap met zijn oma en drie zussen. Nadat ze thuiskwamen, gingen de kinderen spelen en oma naar haar slaapkamer.

Meer dan twee uur later zag ze dat Kendrick niet meespeelde. Ze belde direct haar zoon die de auto, een SUV, had geleend. Hij was naar een fastfoodrestaurant gereden, maar had niet door dat Kendrick op de derde rij lag.

Gestikt

Hij controleerde de auto en vond zijn neefje. Het jochie werd vlak daarna dood verklaard. „Hij is gestikt in de auto, waar het ver boven de 30 graden werd”, zegt lijkschouwer Buddy Bryan tegen ABC News.

Volgens de Amerikaanse organisatie SafeKids is Kendrick het zevende kind dit jaar dat overlijdt in een hete auto in de Verenigde Staten.