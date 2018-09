Horeca doet goede zaken

Snackbars, lunchrooms, fastfoodrestaurants, maaltijdbezorgers en ijssalons boekten samen de sterkste groei, met een plus van bijna 7 procent. Hotels, restaurants en cafés zagen de omzet elk met 4 procent stijgen.

De toename van 5 procent was iets zwakker dan in de voorgaande twee kwartalen. In die periodes steeg de omzet met ruim 7 procent.