Lekker weer op komst: tot 22 graden in het weekend

Grijze start op zaterdag

De eerste dag van het weekend start grijs met mist en lage bewolking. Geleidelijk breekt de zon door en waarschijnlijk verloopt de middag in de kustprovincies iets zonniger dan in het oosten en zuiden van het land. Op veruit de meeste plekken blijft het droog. Als het ergens tot een licht buitje komt, dan is het volgens Weeronline langs de noordkust. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 22 graden in het zuiden van het land.

Zondag iets koeler

Met 17 graden op Ameland en Terschelling tot lokaal nog 21 graden in de zuidelijke helft van het land komt de temperatuur zondag een fractie lager uit dan zaterdag. De wind waait uit het oosten en is zwak of matig. Op veruit de meeste plaatsen blijft het droog.