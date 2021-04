OM: alle ruim 300 gebiedsverboden voor Museumplein geschrapt

Nu heeft het OM vanwege de uitspraak van de rechtbank dus besloten alle op 28 maart gegeven aanwijzingen in te trekken. De rechtbank kwam vrijdag tot het oordeel dat de inzet van de gebiedsverboden legitiem was. Maar volgens de rechtbank heeft de officier van justitie niet beoordeeld waarom, voorafgaand aan het afgeven van de gebiedsverboden, juist déze personen zich in de komende tijd opnieuw schuldig zouden maken aan ernstige openbare ordeverstoring. Van deze grote vrees voor herhaling is verder volgens de rechtbank ook niet gebleken.

De politie hield op 28 maart 334 ’koffiedrinkers’ aan op het Museumplein omdat zij volgens agenten de oproep negeerden om er weg te gaan. Een groep van zo’n duizend mensen betoogden tegen de avondklok en andere coronamaatregelen. Omdat de aanwezigen zich niet aan de coronamaatregelen hielden, werd op last van de burgemeester besloten de demonstratie te ontbinden. De politie zette het waterkanon in om betogers te verdrijven.

Gebiedsverbod

In totaal kregen 305 mensen ook een gebiedsverbod opgelegd, waardoor ze in de periode van 3 april tot en met 6 juni niet meer op het Museumplein mochten komen. Deden ze dat wel, dan konden ze opnieuw worden aangehouden.

Overigens gaat het Museumplein tot 1 juni op de schop. De grasmat wordt vervangen en het drainagesysteem wordt verbeterd. Het is daardoor sowieso niet een geschikte plek om te demonstreren. „We verwachten dat de grasmat na 1 juni weer te betreden is. In 2021 is de ondergrond nog niet sterk genoeg voor grote evenementen maar wel voor recreatie”, aldus de gemeente op de eigen website.