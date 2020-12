Britse minister: problemen met vrachtwagens duren nog dagen

De Franse autoriteiten weerden reizigers uit het Verenigd Koninkrijk om verspreiding te voorkomen van een nieuwe variant van het coronavirus. Dat beleid wordt woensdag versoepeld. Vrachtwagenchauffeurs mogen het Kanaal weer oversteken, mits ze een coronasneltest hebben ondergaan en de uitslag negatief is.

Jenrick sprak de hoop uit dat woensdagochtend alweer mensen en vrachtwagens naar Frankrijk vertrekken. Dat vereist wel dat op grote schaal mensen worden getest. „We zetten daar de benodigde infrastructuur voor op”, aldus de minister, die vertelde dat ook de strijdkrachten worden ingeschakeld om dat te regelen.

De minister legde ook uit wat voor procedure de gestrande vrachtwagenchauffeurs kunnen verwachten. Wie een positieve uitslag krijgt na een sneltest, krijgt ook nog een PCR-test aangeboden. Die is nauwkeuriger. Als dan weer een positieve uitslag volgt, kan de besmette persoon worden opgevangen in een hotel in de omgeving.

Bekijk ook: Slot op Britse grens maakt chaos compleet