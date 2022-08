’Trump hield ruim 300 vertrouwelijke documenten achter’

Het zou om papierwerk gaan van onder meer de CIA, de NSA en de FBI. Het Amerikaanse ministerie van Justitie maakte niet eerder bekend dat in de vijftien dozen die Trump in januari overdroeg aan het nationaal archief van de Verenigde Staten 150 vertrouwelijke documenten werden aangetroffen die de oud-president had moeten afgeven toen hij een jaar eerder het Witte Huis verliet.

Neutrale controleur

Werknemers van Trump overhandigden een tweede verzameling documenten in juni aan het ministerie van Justitie. Een derde set documenten nam de FBI bij haar inval in Mar-a-Lago begin deze maand in beslag.

Eerder op maandag verzochten Trumps advocaten een federale rechter in de VS om de FBI voorlopig te verbieden het materiaal te bestuderen dat zij op 8 augustus in beslag nam. De advocaten van de ex-president willen dat de FBI met zo'n analyse wacht tot een neutrale controleur kan worden aangesteld die toezicht kan houden op het onderzoek.

Topgeheim

Op een lijst met in beslag genomen voorwerpen staan onder meer documenten met de status ’topgeheim’. Topgeheim materiaal wordt doorgaans bewaard in speciale overheidsfaciliteiten omdat de openbaarmaking ervan de nationale veiligheid ernstig kan aantasten.