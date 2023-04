Druk op Schiphol, maar de paar rijen die er staan lopen door

Zaterdag verwacht Schiphol ongeveer 65.000 vertrekkende passagiers te verwerken. „Rond 10.00 uur hadden we daar al een derde van verwerkt”, aldus de zegsman. Volgens hem is de wachttijd bij de beveiliging nergens langer dan 20 minuten. Bij de check-inbalies loopt die wat meer op. „Daar is de wachttijd ongeveer een half uur, maar er is continue doorstroom. Nergens zien we rijen die lang stilstaan”, legt de woordvoerder uit.

Schiphol hield al rekening met drukte en daardoor ook met wachtrijen op de luchthaven. Al gaat de luchthaven er vanuit dat de rijen niet zo lang zijn als vorig jaar. Toen stonden die tot buiten de vertrekhal, waardoor sommige reizigers zelfs hun vlucht misten. Om de drukte beheersbaar te houden, zet Schiphol meer beveiligers in. Ook wordt van reizigers gevraagd zich voor te bereiden, bijvoorbeeld op de beveiligingscontrole.

En dat laatste lijkt zijn vruchten af te werpen, vertelt de woordvoerder. „Mensen zijn snel door de beveiligingscontrole heen, zo niet sneller dan vorig jaar. Toen hadden we de handjes niet om mensen te controleren, die hebben we nu wel. Maar omdat mensen voorbereid naar de controle komen, bijvoorbeeld door hun broekzakken van tevoren leeg te maken en alles in hun koffers te doen, is de tijd die we per passagier nodig hebben voor de controle erop vooruitgegaan.”

Schiphol verwacht gedurende de meivakantie gemiddeld 66.000 vertrekkende reizigers per dag te verwerken. Op piekdagen, zoals het eerste weekend van de vakantie, kan dat aantal oplopen tot ruim boven de 70.000. Vorig jaar vertrokken er in de meivakantie nog gemiddeld 58.000 mensen per dag van de luchthaven. Voor de coronacrisis lag dat aantal op gemiddeld 72.000 per dag.