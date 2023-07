’Pak bedelaars met hondje aan’

Sebastian Kruis, fractievoorzitter van de Haagse fractie van de PVV is stellig: „Van die hondjes wordt alleen maar misbruik gemaakt om meer geld te krijgen. Ik vind dat geen goede ontwikkeling.”

Twee jaar geleden werd al door burgemeester Jan van Zanen geconstateerd dat het aantal bedelaars in de stad toeneemt. Volgens Kruis is dat beeld er nog steeds en valt het op dat er ineens ook vaak hondjes naast zitten. „Ik zie wel dat die dieren van de mensen die langslopen wat krijgen toegestopt. Maar we weten helemaal niet hoe er op andere momenten voor de beestje wordt gezorgd. Daarnaast zitten ze de hele dag op een plek en het is vreselijk zielig.”

De fractievoorzitter wil met zijn motie het liefste een verbod of anders dat er een vergunning voor moet worden aangevraagd. „Zo is er een man met een papegaai op de boulevard en die heeft keurig een vergunning.”

Alhoewel er op meerdere plekken in Den Haag een bedelverbod geldt ziet Kruis toch steeds vaker bedelaars met name uit Oost-Europa. „Het gaat me dan niet om de straatkrantverkopers die er bijvoorbeeld al jaren staan. Maar ik zie echt steeds vaker niet-Nederlands sprekende bedelaars en dan ook nog eens met een zielig kijkend hondje ernaast. Emotionele chantage. In het Haagse Bos slapen er heel veel. Het is voor sommige mensen angstaanjagend om in de avond nog op bepaalde plekken te zijn. Wat mij betreft wordt het allemaal wat strenger aangepakt.”

Handhaven

Kruis stelt dat het niet handhaven van het bedelverbod ook een van de grootste ergernissen is van met name de bewoners van het centrum. „Iets mag niet maar er wordt amper op gehandhaafd. Dat is moeilijk uit te leggen. Ook voor de handhavers zelf lijkt het me demotiverend. Iemand bekeuren die er de dag erna weer doodleuk zit.”

Het is volgens Kruis ook van belang dat verder wordt gekeken. „Er is bezuinigd op zorg en hierdoor zitten veel mensen in een crisissituatie.” Een woordvoerder van burgemeester Van Zanen zegt nog niet in te kunnen gaan op de motie. Wel stelt hij dat op bepaalde plekken waar overlast is een verbod geldt en daar wordt gehandhaafd. „We bekijken dan per geval wat er aan de hand is. Zomaar een boete uitschrijven heeft niet altijd zin. Soms wordt een gebiedsverbod gegeven.”