Alarm over groen beleid: ’Klimaatakkoord slaat plank mis’

Premium Binnenland

Vier vragen over Leidse vaccinfabriek Halix: waar gaan de doses heen?

Het bedrijf Halix in Leiden mag de coronavaccins van AstraZeneca gaan produceren voor Nederland en de andere landen in de Europese Unie. Maar waar komen die in Nederland geproduceerde vaccins straks precies terecht en hoe verloopt de productie? Vier vagen en antwoorden.