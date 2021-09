Premium Het beste van De Telegraaf

Thiamo (20) lag uren te creperen op stoep ziekenhuis Hoogeveen: ’Hij lag te huilen en braken van de pijn’

Door Marouscha van de Groep Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP / HH

HOOGEVEEN - Brakend en huilend van de pijn lag de 20-jarige amateurvoetballer Thiamo afgelopen weekend uren voor het ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen. „Hij kreeg een glaasje water en een kussentje voor zijn hoofd, maar er was niemand die hem naar binnen hielp of een paracetamolletje kon geven”, verzucht Jacqueline Winkel, voorzitter van voetbalvereniging SC Elim.