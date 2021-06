Politie treft raketwerper aan na aanhouding in Spijkenisse

De politie meldt dat uit een lopend onderzoek naar voren kwam dat de verdachte vermoedelijk in verschillende soorten wapens handelde, waaronder ook een raketwerper. Hij zou regelmatig in Spijkenisse en Oud-Beijerland verblijven. Dinsdagochtend deed een arrestatieteam een inval in een woning in Spijkenisse waar hij werd aangehouden. Ook een woning in Oud-Beijerland is doorzocht. Daar werd de raketwerper gevonden.

De man zit vast en wordt verhoord. Hij wordt donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.