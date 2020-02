KOZP naar rechter om demo-plek bij intocht Swarte Pyt

Vorig jaar stonden de demonstranten in een weiland aan de overkant van het kanaal in Friesland. Ⓒ ANTON KAPPERS

LEEUWARDEN - Kick Out Zwarte Piet (KOZP) heeft een kort geding aangespannen tegen de gemeente Leeuwarden. De anti-zwartepietenclub eist dat de gemeente een betere plaats beschikbaar stelt voor een demonstratie in het Leeuwarder dorp Grou. Daar is zaterdag de intocht van de Friese sinterklaas, Sint Piter, en zijn helper Swarte Pyt.