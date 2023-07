Nederlandse surfer in Londen aangekomen om statiegeld te promoten

Tinga heeft in Londen een brief overhandigd aan de Britse minister Richard Benyon over het sneller invoeren van statiegeld. Dat deed hij mede namens de Britse takken van Greenpeace en het Wereld Natuur Fonds (WWF). In Groot-Brittannië zit geen statiegeld op plastic flessen en blikjes, zoals in Nederland wel het geval is.

Volgens Tinga wordt in Groot-Brittannië al jaren gesproken over statiegeld, maar is de lobby van het bedrijfsleven tegen zo’n systeem sterk. „Alle Britten die ik heb gesproken, vinden het schandalig dat er nog steeds geen statiegeldsysteem is”, zegt hij.

In september wil Tinga weer naar Londen om een petitie voor statiegeld te overhandigen aan de Britse milieuminister Rebecca Pow.