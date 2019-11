'Kopschopvideo's onderdeel van groter probleem'

Amsterdam - De kopschopvideo's uit Gorinchem die viraal gingen zijn het gesprek van de dag. De video's roepen de vraag op of de politie en gemeente wel doorhebben wat er broeit in dit soort randgemeenten, zegt verslaggever Wierd Duk in deze aflevering van de podcast 'Het Land van Wierd Duk'. Verder: deze week keerden twee IS-vrouwen terug naar Nederland, maar waarom kunnen deze jihadbruiden überhaupt weer voet op Nederlandse bodem zetten? Luister de hele podcast hieronder.