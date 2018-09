Wolf van Damrak vast voor cocaïne

Als voormalig directeur van vermogensbeheerder Eureffect kreeg hij afgelopen jaren vanwege zijn exorbitante levensstijl de bijnaam Nederlandse ’Wolf of Wall Street’, naar de Amerikaanse filmhit over een gewetenloze beurshandelaar in New York.

Hoofdverdachte

Sinds kort is Van L. zelf hoofdverdachte in het lopend drugsonderzoek ’Gadolinium’ van het landelijk parket, een onderdeel van justitie dat zich richt op zware criminaliteit. Een justitie-woordvoerder bevestigt dat Van L. afgelopen voorjaar is opgepakt. Bij de inval werd 2,5 miljoen euro in contanten in beslag genomen. De 54-jarige handelaar werkte in het verleden onder andere voor de prestigieuze Amerikaanse bank Merrill Lynch.

Ook Van L.’s zakenpartner Thomas K. (47) uit Spakenburg zit vast als vermeend kopstuk in de smokkel van Zuid-Amerikaanse cocaïne, verstopt in vruchten en vruchtensappen, via de Antwerpse haven.

Transport onderschept

Justitie linkt het duo met nog vier anderen aan een transport van duizend kilo cocaïne, met een straatwaarde van 30 miljoen euro, die in december 2015 in Raamsdonksveer werd onderschept.

Bronnen rond het onderzoek melden dat het OM de verdachten tot nu toe op de korrel heeft voor in totaal vijfduizend kilo coke. Eerder ontdekten de Belgen al partijen van drieduizend kilo en duizend kilo waarvan de ladingen gecontroleerd in ons land aankwamen.

De raadsman van Van L. wil niet reageren. K.’s advocaat Brian de Pree zegt dat zijn cliënt betrokkenheid ontkent.