Arrestatiebevel tegen vriend overleden Gabrielle Petito in VS

Petito werd als vermist opgegeven nadat haar partner Laundrie op 1 september alleen terugkeerde van hun maandenlange reis dwars door de Verenigde Staten. Haar lichaam werd afgelopen weekend gevonden in de Amerikaanse staat Wyoming. De vermissing van de 22-jarige vrouw is in de Verenigde Staten en inmiddels ook elders in de wereld groot nieuws.

„De FBI blijft onderzoek doen naar de omstandigheden rondom de moord op Petito”, schrijven de Amerikaanse autoriteiten. Vooralsnog wordt Laundrie gezocht omdat hij onrechtmatig gebruik zou hebben gemaakt van de creditcard van Petito.

Eerder was Laundrie al „een persoon van belang” in de zaak, maar werd hij nog niet officieel gezocht. „Iedereen die informatie heeft over de verblijfplaats van Laundrie wordt gevraagd zich te melden”, aldus de FBI.