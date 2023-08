Somberte over offensief, kan Oekraïne ’cruciale’ deadline halen? ’Ze bestoken ons met alles wat ze hebben’

Aan het zuidoostelijk front in Oekraïne is na twee weken aanmodderen weer schot in het tegenoffensief gekomen. Russische bronnen bevestigen dat Kiev er plots vrij snel terrein wint. De tijd begint inmiddels ook te dringen. De komende dagen en weken worden door beide kampen „cruciaal” genoemd. Volgens Amerikaanse inlichtingendiensten zal Oekraïne het belangrijkste doel van het huidige tegenoffensief echter niet halen, schrijft The Washington Post op basis van anonieme bronnen uit de inlichtingenwereld.