Pokeren met Poetin; president Oekraïne probeert kalm te blijven en beschuldigt Westen van paniekzaaierij

Nog dit weekend verklaarde de Oekraïense president dat hij niet overtuigd is van de Amerikaanse voorspellingen. „Als ze (de Amerikanen) honderd procent zekerheid over een invasie hebben, deel dat dan met ons. Tot op heden hebben we dit bewijs niet gezien”, liet hij in de Oekraïense pers optekenen.

Signaal

Zelenski nodigde Joe Biden zondag zelfs uit om Kiev te bezoeken. „Ik ben ervan overtuigd dat uw aankomst in Kiev de komende dagen, die cruciaal zullen zijn om de situatie te stabiliseren, een krachtig signaal zal zijn”. Zelenski beloofde de Amerikaanse president dat Kiev „veilig en goed beschermd is”. Maar terwijl hij die woorden uitsprak was de Amerikaanse ambassade in Kiev al druk bezig met de evacuatie.

President Volodimir Zelenski probeert de kalmte te bewaren Ⓒ EPA

De Oekraïense president doet er alles aan om kalmte uit te stralen. Volgens zijn aanhangers heeft hij ook weinig keus, als hij panisch zou reageren zou dat een run op de toch al broze Oekraïense banken kunnen veroorzaken. Ook zou er een ongekende hamsterwoede kunnen losbarsten.

Crisis

De afgelopen weken lijken de Oekraïense bondgenoten de crisis veel ernstiger te nemen dan Zelenski. De meeste Westerse landen zijn hun ambassades in Kiev aan het opdoeken. Volgens de Oekraïense president zijn die maatregelen paniekzaaierij. „De beste vriend van onze vijanden is paniek in ons land,” verklaarde hij dit weekend tijdens een bezoek aan Zuid-Oekraïne.

De woorden lijken gericht aan Joe Biden, die iedere gelegenheid aangrijpt om te waarschuwen voor een ophanden zijnde Russische aanval. Over de motieven van de Amerikaanse president doen verschillende theorieën de ronde. Volgens zijn criticasters probeert Biden de aandacht af te leiden van zijn falende binnenlandse beleid. Maar zijn medestanders zien de uitspraken van de president als onderdeel van een diplomatiek pokerspel. Door Poetin er voortdurend aan te herinneren dat de VS precies weet wat hij van plan is, hoopt hij de Russische president het gras voor de voeten weg te maaien en diens geloofwaardigheid te ondermijnen.

Propagandist

Of die tactiek werkt is de vraag. Op de Russische tv in ieder geval niet. Daar gebruikte tv-presentator Dimitri Kiseljov, een prominente propagandist voor Poetin, zijn show om - zonder daarvoor bewijs te leveren - Oekraïense nationalisten ervan te beschuldigen „duizenden burgers in de Donbass barbaars gedood” te hebben. In een segment dat hij „ze bereiden zich voor op het moorden” noemde, liet hij een interview met een pro-Russische separatist zien die beweert dat Oekraïense nationalisten dreigen „jullie allemaal te vermoorden, en jullie kinderen op te hangen”.

Joe Biden is uitgenodigd naar Kiev te komen. Ⓒ REUTERS

Een woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken beschuldigde president Biden en het Westen maandag van oorlogspropaganda. „Agressieve retoriek levert een excuus voor wapenleveranties aan Oekraïne, de inzet van westerse militaire instructeurs, het houden van militaire NAVO-oefeningen vlak bij de Russische grenzen, en creatie door westerse landen van een offensieve gecombineerde wapen-infrastructuur. Wat de VS en Groot-Brittannië doen is klassieke oorlogspropaganda.”

Wapentuig

Rusland blijft nog steeds in alle toonaarden ontkennen een aanval van plan te zijn, maar er duikt nog steeds meer Russisch wapentuig op aan de Oekraïense grenzen. Zondag waren er beelden te zien van Russische aanvalshelikopters in de grensregio en gezamelijke luchtmachtoefeningen met Wit-Rusland. Poetin blijft eisen dat Oekraïne voor altijd het recht opgeeft lid van de NAVO te worden.