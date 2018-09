Uitslag Stelling: Sport met gezond verstand

Bijna de helft van de 4 miljoen jaarlijkse ongevalsletsels in Nederland zijn sportblessures. „Ik ben geschrokken van die cijfers”, reageert een deelnemer, die steun krijgt van 47 procent van de stemmers. De stellingdeelnemers wijten de vele blessures aan onbegeleid en onvoorbereid sporten. „Blessures zijn voor groot deel de schuld van de sporter zelf.”

Ook willen sporters te snel resultaat zien, vindt 92 procent van de stellingdeelnemers. „Mensen gaan na hun vakantie keihard sporten om de vakantiekilo’s kwijt te raken, maar dat gebeurt zonder enig plan van aanpak, met blessures tot gevolg.” Sporten hoeft niet gevaarlijk te zijn, vindt een ander. „Echte sporters weten waar hun grenzen liggen. Ik denk dat de minder sportieve mensen die op eigen houtje aan de slag gaan de meeste risico’s lopen.”

Goede begeleiding is dan ook een must, zeker bij individuele sporten als hardlopen en fitness, zegt 60 procent van de stellingdeelnemers. „Hardlopen zonder keuring of enige voorbereiding is natuurlijk dom”, zegt de een. „Een blessure ontstaat door niet goed voorbereid of te snel aan iets te beginnen”, stelt een ander.

Ook mogen sportscholen de hand in eigen boezem steken, vindt een respondent. „Bij aanmelding word je helemaal doorgemeten, maar als je vervolgens met je op maat gemaakte sportprogramma aan de slag wil in de fitnesszaal, is er geen begeleiding te bekennen. Hoe weet ik dan of ik een oefening goed uitvoer? Dit is vragen om blessures.”

In groepsverband is ook meer begeleiding nodig, vindt 83 procent van de stellingdeelnemers. „Clubtrainers zijn opgeleid door de sportbonden. Ze weten dus wat ze doen, mits ze ook aan bijscholing doen.” Ook mag ruw spel – vooral op de voetbalvelden – harder worden aangepakt, vindt driekwart van de respondenten. „De sportiviteit bij teamsporten is vaak ver te zoeken”, meent iemand. Een ander is het daarmee eens. „Bewuste slidings op hielen en benen moeten meteen worden afgestraft met een rode kaart. Dan leren ze het snel af.”

Twee derde van de stellingdeelnemers vindt het zorgelijk dat vooral tieners vaak geblesseerd raken. „Vroeger was de algemene conditie van kinderen een stuk beter dan nu”, vindt iemand. Conclusie: investeer in sport op scholen.

Wegen de baten van sporten op tegen de lasten? 38 Procent van de deelnemers vindt van niet. „Sporten is je bewust ongeschikt maken voor werken”, schrijft iemand, die het prima vindt om kosten te verhalen op de sporter. De werkgever draait te vaak op voor de gevolgen, vindt de helft van de respondenten. „Veel ziekmeldingen zijn sportgerelateerd”, concludeert iemand. „Waarom denk je dat zzp’ers veel voorzichtiger zijn? Zij moeten hun eigen tent draaiende houden.”

Toch vindt de helft van de respondenten dat vooral de voordelen van sporten benadrukt moeten worden. „Obesitas is veel gevaarlijker, maar de gevolgen zijn minder snel zichtbaar dan bij een sportblessure.” Een sporter is het daarmee eens: „Een slechte conditie betekent meer ziekmeldingen. Dat is ook schadelijk voor een werkgever.”