Advocaten: staak onderzoek naar integriteit Arib

Zowel de onderzoekers als de opdrachtgevers hebben een procedure aan de broek gekregen. Volgens de onderzoekers vragen de juristen van Arib om haar gegevens te wissen en eisen zij een schadevergoeding.

Met het nieuwe juridische gevecht gaat de soap omtrent Arib een nieuwe aflevering in. De Tweede Kamer besloot een jaar geleden om een onderzoek naar haar te starten na anonieme brieven over grensoverschreidend gedrag. Arib werd als Kamervoorzitter opgevolgd door Vera Bergkamp (D66).

Volgens Arib is het haar na al die tijd nog steeds niet duidelijk waarvan ze precies wordt beticht. De PvdA-coryfee heeft altijd gesteld dat het bestuur van de Tweede Kamer haar ’voor de trein heeft gegooid’. Begin deze maand werd duidelijk dat ze Geert-Jan en Carry Knoops in de arm heeft genomen om haar van juridisch advies te voorzien.

Onderzoekers

Het onderzoek naar de vermeende misstanden onder het bestuur van Arib werd in eerste instantie handen gelegd van recherchebureau Hoffman. Later werden drie gedelegeerd onderzoekers aangesteld. Dit zou de onafhankelijkheid beter borgen.

De onderzoekers laten de Tweede Kamer per brief weten dat Arib en haar advocaten juridische procedures zijn opgestart. In die brief staat ook dat één van de drie onderzoekers vanwege ’persoonlijke redenen’ is gestopt. De overige twee menen dat dit de voortgang van het onderzoek niet in de weg staat. Woordvoerder van de onderzoekers, Mirko Noordegraaf, laat de Kamer weten dat het onderzoek in de afrondende fase zit.

Een speciale Kamercommissie heeft naar aanleiding van de rumoer begin augustus extra vragen gesteld aan de onderzoekers die zijn aangesteld om de zaak onder de loep te nemen. Een deel van de commissie vraagt zich af of het onderzoek wel onafhankelijk genoeg is. Zowel Noordegraaf als zittend Kamervoorzitter Bergkamp laten de Kamer weten dat er nu volgens hen geen reden is om het naspeurwerk te staken. Zij menen dat alle noodzakelijke protocollen zijn gevolgd.