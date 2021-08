LIVE | Heel Nederland nu rood op coronakaart dankzij daling

Dat het aantal coronagevallen in Nederland daalt, is nu ook terug te zien op de Europese coronakaart. Alle twaalf provincies zijn nu rood, het op een na hoogste niveau.

Afgelopen week stonden Noord-Holland, Groningen, Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel en Limburg nog op donkerrood, het hoogste niveau. Flevoland, Friesland, Zeeland en Drenthe blijven rood.

De coronakaart wordt elke donderdag gemaakt door het ECDC, de Europese evenknie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De organisatie kijkt naar het aantal positieve tests in de afgelopen twee kalenderweken en naar het percentage positieve tests. De kaart heeft vier kleuren: groen, oranje, rood en donkerrood. De piek van de huidige coronagolf, zo'n drie weken geleden, telt niet meer mee voor de kaart van deze week en daarom kunnen de kleuren iets 'omlaag'.

In andere landen neemt het aantal coronagevallen toe. Zo gaat de Middellandse Zeekust in Frankrijk van rood naar donkerrood. Het gaat om de regio's Provence-Alpes-Côte d'Azur (met steden als Marseille, Cannes en Nice) en om Occitanië (Toulouse, Montpellier, Nîmes). Dat geldt ook voor de regio's Castilië-La Mancha en Murcia in het zuiden van Spanje. Normandië, de regio Nantes en het noordoosten van Frankrijk (Metz, Straatsburg, Reims) gaan van oranje naar rood. Dat is ook het geval voor Toscane in Italië.

Portugal blijft rood en Griekenland is net als afgelopen week overwegend rood. Ook in landen als Zweden, Finland, Denemarken, IJsland, Ierland en Estland gaat de kleur 'omhoog' omdat het aantal positieve tests er stijgt.

Landen gebruiken de coronakaart om er inreisregels op te baseren. Als Nederland verder daalt, kunnen landen als Duitsland en Frankrijk besluiten om de regels voor Nederlandse vakantiegangers wat te versoepelen. Of en wanneer Nederland richting oranje en groen kan zakken, hangt ook af van het percentage positieve tests. Dat is nu nog te hoog voor een stapje omlaag.

10.18 uur Frankrijk geeft risicogroepen vanaf september derde prik

Frankrijk gaat met de ingang van september mensen in risicogroepen een derde vaccinatie tegen het coronavirus geven. President Emmanuel Macron zegt in een video op zijn Instagram dat een derde prik hoogstwaarschijnlijk nodig is voor ouderen en mensen met gezondheidsproblemen.

Steeds meer landen geven mensen in risicogroepen de mogelijkheid om een derde prik te halen om zo nog beter beschermd te zijn tegen het coronavirus. De zogeheten booster wordt al aangeboden in Israël en ook Duitsland en de Verenigde Staten zijn van plan die te gaan aanbieden. De derde dosis wordt aangeboden vanwege de erg besmettelijke Delta-variant van het virus.

Macron zei in de video dat een derde vaccinatie voor sommige mensen nodig is, omdat het aantal antilichamen na verloop van tijd afneemt. Daardoor neemt de kans op ernstig ziekteverloop of sterfte toe bij mensen in risicogroepen. Een derde inenting kan dat tegengaan, aldus de Franse president.

10.00 - Reisadvies voor aantal Europese landen van groen naar geel

Een aantal Europese landen dat eerder een groen reisadvies had, krijgt vrijdag een geel reisadvies op basis van het advies van het RIVM, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het betreft Italië, de Noord-Egeïsche eilanden in Griekenland, Estland, IJsland, San Marino en Vaticaanstad. Dit komt door de oplopende coronacijfers in die landen.

Het ministerie waarschuwt dat de regels rond de reisadviezen vanaf zondag ook veranderen. Een geel reisadvies betekent dan dat reizigers van 12 jaar en ouder uit deze landen bij terugkeer naar Nederland een coronabewijs moeten laten zien. Het kan gaan om een vaccinatiebewijs, een negatieve testuitslag of een bewijs dat ze onlangs corona hebben gehad en hersteld zijn. De negatieve test mag een PCR-test zijn van maximaal 48 uur oud, of een antigeentest van maximaal 24 uur oud. Voor mensen die uit Spanje, Portugal, Cyprus of Andorra komen, geldt dat overigens nu al.

Mensen die in een land met een geel reisadvies zijn geweest, krijgen het dringende advies om na aankomst een zelftest te doen of zich te laten testen bij de GGD.

De kleurcode van Kroatië verandert op 6 augustus van geel naar groen, aldus Buitenlandse Zaken.

09.00 - VS willen gevaccineerde toeristen uit bijna hele wereld toelaten

De Verenigde Staten willen vrijwel alle buitenlandse toeristen gaan toelaten, als deze maar zijn gevaccineerd tegen het coronavirus. De regering van president Joe Biden werkt aan een plan voor dit systeem, dat pas in werking kan treden wanneer de huidige reismaatregelen worden opgeheven. Het is nog onduidelijk wanneer dat kan gebeuren.

Meerdere overheidsorganisaties werken samen aan het nieuwe systeem. Het Witte Huis wil hiermee de luchtvaartindustrie en de toerismesector stimuleren. Het is niet duidelijk of het systeem ook gaat gelden voor reizigers die niet per vliegtuig komen, zoals die uit buurlanden Mexico en Canada.

Momenteel laten de VS geen reizigers toe die in de laatste veertien dagen tijd hebben doorgebracht in het Verenigd Koninkrijk, de Schengen-landen in de Europese Unie (waaronder Nederland), Ierland, China, India, Zuid-Afrika, Iran en Brazilië. De reisbeperkingen werden eerst voor China ingevoerd, in januari 2020. De laatste die op de lijst kwam was India in mei. Critici van dit systeem vinden deze lijst onlogisch, omdat er landen zijn met hoge besmettingscijfers die er niet op staan.

05.53 uur Recordaantal besmettingen in Sydney na zes weken lockdown

Het aantal coronabesmettingen en doden als gevolg van het coronavirus hebben een nieuw record in de Australische stad Sydney bereikt, ondanks een bijna zes weken durende lockdown. De autoriteiten, die de uitbraak met de Delta-variant van het virus moeilijk onder controle kunnen krijgen, melden donderdag vijf coronadoden en 259 nieuwe coronabesmettingen in de stad.

Premier Gladys Berejiklian van deelstaat New South Wales, waar Sydney deel van uitmaakt, vertelde tijdens een persconferentie dat geen van de coronadoden volledig gevaccineerd was. Ze riep inwoners van de regio nogmaals op zich te laten inenten en de coronamaatregelen op te blijven volgen. „Ik kan niet vaak genoeg benadrukken hoe belangrijk een hoge vaccinatiegraad is om uit deze situatie te komen.”

Een einde van de lockdown lijkt nog niet in zicht, ondanks de ambitie van de autoriteiten om voor het einde van de maand ruim zes miljoen inwoners van de staat te hebben gevaccineerd. Het baart de autoriteiten grote zorgen dat dagelijks zo’n 20 procent van de besmette personen in de gemeenschap is geweest en het virus zo verder heeft kunnen verspreiden.

Ook in de naburige deelstaat Victoria zit de schrik er goed in, nadat er donderdag zeven nieuwe coronabesmettingen werden gemeld. De autoriteiten sluiten een korte lockdown er niet uit, maar konden daar donderdag nog geen uitsluitsel over geven. „Wij willen koste wat kost voorkomen wat zich in Sydney afspeelt, waar de situatie niet meer onder controle is”, vertelde de premier van Victoria, Daniel Andrews, aan de Sydney Morning Herald.

05.25 uur Meer coronabesmettingen en ziekenhuisopnames op deel Antillen

Op Curaçao, Aruba en Sint Maarten neemt het aantal coronabesmettingen sinds enkele weken flink toe. Ook het aantal Covid-patiënten in het ziekenhuis stijgt. Volgens experts is de zeer besmettelijke Delta-variant verantwoordelijk voor de toename.

Op het kleinere Bonaire blijft de verspreiding met zestien besmettingen op zo’n 20.000 inwoners relatief beperkt. Sint Eustatius en Saba kennen al vele maanden geen besmettingen meer.

Maar op Curaçao waren er woensdag 548 besmette personen op een bevolking van 160.000 inwoners. In het ziekenhuis liggen 21 coronapatiënten, van wie vijf op de intensive care. Ter vergelijking: drie weken eerder waren er nog 48 geïnfecteerden, lagen vier patiënten in het ziekenhuis met Covid-19 en niemand op de intensive care.

Aruba, met ongeveer 100.000 inwoners, doet het procentueel slechter. Het eiland kende woensdag 630 besmettingen en negentien ziekenhuisopnames, waarvan vijf op de intensive care. Zo’n drie weken eerder ging het om 158 besmette personen, negen opnames en vier patiënten op de intensive care.

Op St. Maarten (44.000 inwoners) waren er 132 besmette personen, drie weken eerder waren dat er nog 44. Dertien personen met corona liggen in het ziekenhuis, tegenover twee personen drie weken eerder.

De minister van Gezondheid, Sociale ontwikkeling en Arbeid van Sint Maarten Omar Ottley noemt de situatie verontrustend en stelde woensdag dat het land over moet gaan op strengere maatregelen als de trend zich doorzet.

Ook op Curaçao en Aruba lijkt de invoering van strengere maatregelen onafwendbaar. Maar beide regeringen willen er alles aan doen om de herinvoering van een lockdown te voorkomen. Tot nu toe wordt vooral een beroep gedaan op de verantwoordelijkheid van de bevolking om zich te houden aan de coronamaatregelen.

03.35 uur Nederland gaat van donkerrood naar rood op Europese coronakaart

Grote delen van Nederland kleuren vanaf donderdag waarschijnlijk niet meer donkerrood op de kaart van coronagevallen in Europa. Groningen, Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel en Limburg kunnen waarschijnlijk een stapje terug doen naar rood. Flevoland, Friesland, Zeeland en Drenthe hadden die kleur al. Alleen Noord-Holland blijft waarschijnlijk op donkerrood.

De coronakaart wordt elke donderdag gemaakt door het ECDC, de Europese evenknie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De organisatie kijkt naar het aantal positieve tests in de afgelopen twee kalenderweken en naar het percentage positieve tests. De kaart heeft vier kleuren: groen, oranje, rood en donkerrood. Doordat het aantal coronagevallen in Nederland daalt en de piek van de huidige coronagolf niet meer meetelt, kunnen de kleuren iets ’omlaag’.

Landen gebruiken de coronakaart om hun inreisregels op te baseren. Dat Nederland rood blijft, kan betekenen dat de beperkingen die landen als Duitsland, Frankrijk en Noorwegen hebben ingesteld voor Nederlandse vakantiegangers nog wat langer van kracht blijven. Ook kunnen ze hun eigen inwoners afraden om in Nederland vakantie te komen vieren.

Of en wanneer Nederland nog verder kan zakken, richting oranje en groen, hangt ook af van het percentage positieve tests. Dat is nu nog te hoog voor een stapje omlaag.

03.31 uur Franse Grondwettelijke Raad besluit over nieuwe coronamaatregelen

De Franse Grondwettelijke Raad besluit over een omstreden wetsvoorstel waardoor coronavaccinaties verplicht worden voor zorgmedewerkers en zorgt voor verdere aanscherpingen van de Franse coronamaatregelen. Het voorstel is omstreden en leidde in Frankrijk tot veel kritiek. De raad is een rechterlijke toezichthouder die onder meer nagaat of wetten in overeenstemming met de grondwet zijn.

Het Franse parlement keurde het voorstel goed op 26 juli. Als de raad ermee akkoord gaat, blijven de maatregelen gelden tot minimaal 15 november. Sinds 1 augustus is het verplicht om een ’coronapas’ te laten zien in horecazaken, sommige winkelcentra en voor lange afstandsreizen met de trein of het vliegtuig. Met deze pas kunnen mensen bewijzen dat ze zijn gevaccineerd of negatief zijn getest. Sinds eind juli werd de pas gebruikt voor musea, bioscopen en evenementenlocaties.

Critici van de beperkende maatregelen stellen dat die buitensporig zijn en voornamelijk kinderen en armen treffen. Duizenden mensen zijn in de afgelopen weken de straten op gegaan om hun onvrede te uiten.