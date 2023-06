Scooterrijder (84) overleden door aanrijding in Zwartewaal

Kopieer naar clipboard

Ⓒ Media-TV

ZWARTEWAAL - Een 84-jarige man uit Spijkenisse die zaterdag zwaargewond raakte door een aanrijding tussen zijn scooter en een auto in Zwartewaal (Zuid-Holland), is overleden. De bestuurster van de betrokken auto werd aangehouden, maar is inmiddels weer vrij. Het gaat om een 85-jarige vrouw uit het nabijgelegen Heenvliet.