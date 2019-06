Schietpartij in woonwijk Zoetermeer

Omstanders kijken mee over de schouders van de politie na een schietpartij. Ⓒ District8

ZOETERMEER - De politie onderzoekt een schietincident bij een woning dinsdagavond op de Smetanarode in Zoetermeer. Agenten in kogelwerende vesten zijn ter plaatse en zoeken in de omgeving naar de dader(s).