Bandidos-kopstuk zegt zich niet veel meer te herinneren van criminele activiteiten

H. is een van de 25 verdachten in de Limburgse Bandidoszaak waar de rechtbank zich sinds enkele weken over buigt. Zij worden onder meer verdacht van drugshandel, witwassen, valsheid in geschrifte, afpersingen, bedreigingen en openlijke geweldpleging in 2014 en 2015. De rechtbank hield H. een groot aantal verdenkingen voor, maar over zijn mogelijke betrokkenheid hierbij had H. vaak geen herinnering. Op andere momenten beriep hij zich op zijn zwijgrecht of ontkende hij betrokkenheid.

Bekijk ook: Celstraffen geëist om schrikbewind Bandidos

De rechtbank was onder meer geïnteresseerd in de animositeit tussen Bandidos en Hells Angels. H. was 16 jaar lid van de Hells Angels, met name de Nomads in Oirsbeek. Uit die tijd kent hij ook Harrie R. Beiden stapten later over naar de Bandidos, waar R. president werd en H. vicepresident. De Bandidos zijn gezworen tegenstanders van de Hells Angels, hield de rechtbank H. voor. De rechtbank probeerde vergeefs te achterhalen hoe H. zo’n overstap kon maken.

In mei 2014 was H. met een grote groep Limburgse Bandidos betrokken bij een vechtpartij met drie Red Devils, die aan de Hells Angels gelieerd zijn. Na de vechtpartij trok de groep Bandidos naar Kerkrade, waar ze als groep poseerden voor een restaurant dat gelieerd is aan de Hells Angels. H. stuurde de groepsfoto op naar de Bandidos in Duitsland.

Bekijk ook: OM houdt requisitoir in megazaak tegen Limburgse Bandidos

Niet lang daarvoor waren er aanslagen gepleegd op woningen van Limburgse Bandidos. Een van de Bandidos wees daarbij onlangs voor de rechtbank naar de Hells Angels. Maar H. zette daar dinsdag vraagtekens bij.

H. zit momenteel vast in Hasselt (België) wegens een drugszaak, maar zei in Spanje te wonen. Daar zou hij hele goede contacten hebben met Hells Angels. „We drinken geregeld samen een biertje”, zei hij.

De zaak tegen H. gaat donderdag en vrijdag verder. Woensdag bespreekt de rechtbank de verdenking tegen enkele andere verdachten. Op 9 juli doet de rechtbank na in totaal 17 zittingsdagen uitspraak.