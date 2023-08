Trans-Atlantische hotline tussen VS en Rusland bestaat al 60 jaar: hoe werkt dat precies?

Het is een klassieke scène in Stanley Kubricks meesterwerk Dr. Strangelove (1964). De Amerikaanse president Merkin Muffley, gespeeld door Peter Sellers, heeft in de ’War Room’ van het Witte Huis zijn zwaar beschonken Russische collega Dimitri Kisov aan de telefoon om hem voorzichtig uit te leggen dat Amerikaanse bommenwerpers, geleid door een doorgedraaide generaal, op weg zijn naar Moskou.

1967: Lyndon Johnson (rechts) in gesprek met de Russische minister-president Aleksei Kosigin. De Amerikaanse leider was de eerste die berichten zou versturen via de speciale trans-Atlantische kabelverbinding. Ⓒ ANP/HH