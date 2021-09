Schietpartij tijdens achtervolging Maastricht: vijf mannen opgepakt

Wat de rol van elke verdachte is, wordt nog uitgezocht, meldt een woordvoerder. Niemand raakte bij de schietpartij gewond. De politie reed donderdagavond op de Boschstraat in Maastricht twee auto’s klem, waarvan de ene de ander achtervolgde.

Onderweg werd volgens getuigen met hoge snelheid gereden en op elkaar geschoten. Ook had de achterste auto de voorste meerdere malen geramd. De achtervolging had al plaats vanaf het Sterreplein in de Limburgse hoofdstad.

Wat de mannen bezielde, is nog niet bekend. Twee verdachten zaten in de ene, drie in de andere auto. De vijf worden gehoord om achter de toedracht van het geweldsincident te komen. Alle vijf zijn ingesloten.

Aanvankelijk sprak de politie van twee aanhoudingen. Vrijdagochtend werd duidelijk dat alle vijf zijn aangehouden.

