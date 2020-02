In Argentinië aangehouden piloten van coketoestel Martinair zijn terug Nederland

Volgens moederbedrijf KLM is Martinair „verheugd” dat de drie „weer bij hun families in Nederland zijn teruggekeerd.” Zij en vijf lokale grondmedewerkers van Martinair Cargo werden op 14 januari aangehouden voor verhoor, nadat in het ruim van het vliegtuig cocaïne was gevonden.

Op 27 januari werden de piloten en drie grondmedewerkers al vrijgelaten, omdat er geen betrokkenheid was aangetoond. Niettemin is het onderzoek in Argentinië niet afgerond.

„Martinair werkt bereidwillig en volledig transparant mee aan dit onderzoek. Zolang het onderzoek loopt, wil zij geen inhoudelijke uitspraken doen over deze kwestie en over de betrokken personen, mede in verband met hun privacy en welzijn”, aldus KLM.

