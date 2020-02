Pas op: fileleed richting de wintersportgebieden

Fileleed

Ook in Duitsland en Frankrijk hebben veel regio’s vanaf vandaag namelijk voorjaarsvakantie. De ANWB verwacht daarom dat het in Duitsland al vanaf vrijdagmiddag druk wordt. Op zaterdagochtend wordt het aansluiten in de files op de A5 tussen Karlsruhe en Bazel, de A7 tussen Ulm en Füssen, de A8 tussen Stuttgart, München en Salzburg en de A93 tussen Rosenheim en Kufstein.

In Oostenrijk wordt dit weekend vooral veel vertraging op de Fernpassstrasse verwacht en staat het verkeer op veel plaatsen vast op de A10 tussen Salzburg en Villach, de A12 van Kufstein via Innsbruck naar Landeck en op de S16, de Arlbergstrasse. Wie door Zwitserland komt, moet rekening houden met de knelpunten op de A1 tussen Zürich en Bern en de A2 tussen Bazel en Chiasso bij de Sint Gotthardtunnel. En tot slot is het in Frankrijk op zaterdag erg druk op de A40 van Mâcon naar Chamonix, de A43 tussen Lyon en Chambéry en de N90 tussen Albertville en Bourg St. Maurice.

Maar wat als je onderweg toch onverhoopt vast komt te staan? Vijf tips om de files te overleven.

Plan alvast je volgende vakantie in

Als je toch maar stilstaat, kun je beter iets nuttigs gaan doen. En eerlijk is eerlijk: uiteindelijk is er weinig leuker dan alvast te dromen over een volgende vakantie. Dus is dit het ideale moment om na te denken over waar je heen wilt, wanneer je dat wilt doen en hoeveel verlofdagen je dat gaat kosten. En als je dan eenmaal toch bezig bent, kun je net zo goed alvast je collega of baas bellen om vervanging op de zaak te regelen of alvast een verlofaanvraag te doen.

Een schone auto maakt de lange reis een stuk aangenamer. Ⓒ 123RF

Ruim de rommel in de auto op

Het interieur kan ongetwijfeld ook wel een opknapbeurt gebruiken. Voor je het weet hopen snoeppapiertjes, bonnetjes en lege flessen water zich op. Normaal gesproken heb je waarschijnlijk geen zin om dit op te ruimen. Maar in de file heb je toch niets beters te doen!

Doe je raampje open en wees sociaal

Gedeelde smart is halve smart. Dus kun je best – als het enigszins mooi weer is – een raampje opendoen om met mede-filerijders in gesprek te raken. Je weet tenslotte nooit wat er onderweg zo op de snelweg kan ontstaan. Niet voor niks zijn er steeds meer sites waarop je een oproepje kunt plaatsen om met je fileflirts in contact te komen.

Bel met bekenden

Door alle hectiek van je werk kom je er vaak niet aan toe om iedereen te bellen of te spreken. Nu je dan toch vaststaat, is dat moment om te bellen (handsfree!) er wel. Misschien is er wel iemand jarig of heb je nog meerdere gemiste oproepen openstaan. En door met familieleden over van alles en nog wat te praten, vliegt de tijd vanzelf voorbij.

Zet muziek en podcasts op of speel een spel

Met je favoriete muziek en podcasts is het onderweg veel beter uit te houden. Zeker met kinderen kan het ook leuk zijn om van de file een spel te maken. ’Spot als eerste een rode auto’ of ’Tel het aantal Volkswagens’.

Lachende gezichten op de achterbank, een stemming die in de file snel kan omslaan. Ⓒ 123RF

Bonustip: Zoek een parkeerplaats op

Toegegeven: het is makkelijker gezegd dan gedaan als je eenmaal vaststaat. Maar uiteindelijk is filerijden voor iedereen vermoeiend en kan een adempauze geen kwaad. Als je voor een lange tijd op elkaars lip zit, neemt de kans op irritaties toe. Om te voorkomen dat de vakantie in een ruzie eindigt, is het geen onverstandig idee om op de parkeerplaats even uit te waaien, bij te tanken (filerijden kost extra benzine) en eten en drinken te halen. Met een beetje geluk lost het restant van de file in de tussentijd op.

Ook voor het rijden in winterse omstandigheden heeft de ANWB meerdere tips. Los van de bekende eisen van sneeuwkettingen en winterbanden is het natuurlijk aan te raden om niet te hard te rijden en om wat extra stops te maken. Tijdens die stops moet je goed opletten dat de handrem niet vastvriest. Daarom kun je de auto op vlak wegdek het beste in de versnelling zetten en de handrem niet gebruiken.

Neem de slotontdooier mee als je de auto verlaat en zorg dat je een ijskrabber bij je hebt. Zeker als er sneeuw ligt, is het aan te raden om de hoofdwegen te nemen, ook al is dat om. Deze wegen blijven tenslotte het beste begaanbaar bij sneeuwval.