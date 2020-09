Man (47) aangehouden voor mishandelen kat

Na de melding is de politie naar het huis van de man in Zaanstreek-Waterland gegaan, waar de zwaargewonde kat werd aangetroffen. De man is gearresteerd op verdenking van dierenmishandeling en overgebracht naar het politiebureau.

De dierenpolitie stelt een onderzoek in. Hoe het met het dier gaat, is onduidelijk.