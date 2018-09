Nieuwe hoop in moordzaak Milica

Eerder leidde grootschalig verwantschapsonderzoek naar de moordenaar van Marianne Vaatstra uit het Friese Zwaagwesteinde, die in 1999 om het leven werd gebracht.

Een speciaal coldcaseteam jaagt al sinds 2013 op de moordenaar van Milica en heeft de afgelopen jaren alle aanwijzingen nageplozen. Dankzij een forensisch spoor van de dader wordt ook regelmatig de databank met dna-profielen geraadpleegd. Deze databank wordt dagelijks ’ververst’ met nieuwe dna-profielen van mensen die met justitie in aanraking zijn geweest.

Het openbaar ministerie bevestigt dat het einde van de reguliere opsporingsmethoden in zicht komt en een grootschalig dna-verwantschapsonderzoek dan nog het enige alternatief is. Bij zo’n onderzoek wordt een groot aantal mensen in de directe omgeving van de plaats van het delict gevraagd dna af te staan. In de zaak Marianne Vaatstra ging het om achtduizend mannen, van wie één uiteindelijk de dader bleek.

Woordvoerster Natasja Keijzer van het OM: „Het coldcaseteam onderzocht nogmaals het hele dossier van de moord op Milica, wat een voorwaarde is om tot een grootschalig dna-verwantschapsonderzoek te komen. Want zo’n onderzoek is écht een ultimum remedium. Je moet zeker weten dat de zaak écht niet op een andere manier is op te lossen. Dan pas kan een beslissing genomen worden over een grootschalig dna-verwantschapsonderzoek.”

Ze vervolgt: „Wel doen wij natuurlijk, conform de fase waar we in zitten, al langere tijd op verschillende manieren onderzoek in de dna-databank veroordeelden om te kijken of we daar de dader dan wel een verwant vinden. Dat laatste heet ook verwantschapsonderzoek maar betreft niet het grootschalige dna-verwantschapsonderzoek waar alle fasen en stappen op gericht zijn.” Het onderzoek in de databank leverde nog niets op.

Het OM hoopt dit jaar een beslissing te nemen over een grootschalig verwantschapsonderzoek in de zaak Milica van Doorn. „Maar een deadline willen we niet noemen.”

