Automobilist met overvolle auto aan kant gezet

Op een foto die de dienders hebben gedeeld is te zien dat zijn hele auto is volgestouwd met spullen. Van een parasol naast het stuur, een koelbox die naast de pedalen geplaatst was, kleding op het dashboard tot een tablet dat tegen het plafond geplakt zit.

De Litouwer bleek een 52-jarige man zonder rijbewijs te zijn. Daarnaast was hij niet in het bezit van een geldig kentekenbewijs. Het is niet bekend waarom de man zoveel spullen bij zich had.