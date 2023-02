Premium Het beste van De Telegraaf

Heimweegeluid als geheim wapen Carnavalskoningin Beppie Kraft slaat nieuwe weg in: ’Wennen voor fans’

Door Marie-Thérèse Roosendaal Kopieer naar clipboard

Beppie Kraft: „Ik bekijk carnaval altijd letterlijk van de andere kant, en ik verzeker je dat er niets mooier is dan die zee van stralend blije gezichten. Voor mij is het een godsgeschenk als ze meezingen en sjoenkelen.” Ⓒ Eran Oppenheimer

Beppie wordt 77 jaar, en dat is met 7 keer 11, het narrengetal, een jubileumjaar. En dan kunnen we niet om de koningin van de carnaval heen. En eigenlijk in geen enkel jaar. Klein van stuk, een groots geluid, met zachte g. Het best bewaarde geheim van Limburg. „Ik heb zoveel geluk gehad in mijn leven.”