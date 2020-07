5 jaar cel en tbs geëist voor ontucht met meerdere meisjes

Van L. zocht de afgelopen jaren via internet contact met jonge tieners en deed zich voor als een leeftijdsgenoot. De zaak kwam aan het rollen toen de moeder van een van de meisjes vorig jaar zomer de zaak niet vertrouwde. De man uit Drenthe werd opgepakt en aanvankelijk weer vrij snel weer vrijgelaten. Toen bleek dat de zaak waarschijnlijk veel omvangrijker is dan een enkel slachtoffer, is hij afgelopen najaar weer terug in de cel gezet. Sindsdien zit de man vast.

Via een chatsite legde Van L. contact met meisjes, vroeg om naaktfoto’s en met sommigen van hen sprak hij af om seks te hebben. De man liet een twaalfjarig meisje met wie hij contact had ontuchtige handelingen plegen met haar vijfjarige zusje en hij vroeg daar foto’s van. De slachtoffers waren veelal kwetsbare meisjes, die in een pleeggezin woonden, of eerder al seksueel werden misbruikt. Een meisje deed een zelfmoordpoging na het misbruik.

Direct bij aanvang van de zaak in de rechtbank in Den Haag zei Van L. dat hij alles bekent. Hij heeft spijt, vertelde hij de rechter, en hij wil graag behandeld worden voor zijn pedofiele gevoelens. Zijn advocaat pleitte daarom voor een zo kort mogelijke celstraf, zodat hij snel met de behandeling kan beginnen.

Van L. is al meerdere keren in aanraking geweest met justitie voor misbruik. Hij is uit huis gezet omdat hij - net als zijn vader - aan zijn zusjes heeft gezeten. Ook moest hij zich in 2013 en 2016 verantwoorden voor ontucht, beide zaken zijn geseponeerd. Wel moest hij zich na de laatste zaak laten behandelen voor zijn pedofiele gevoelens. Terwijl hij die behandeling had, pleegde hij ontucht met minderjarigen. De officier van justitie vraagt zich daarom of of hij nu wel oprecht meent dat hij behandeld wil worden. Mede daarom eiste ze de maximaal mogelijke straf voor deze vergrijpen.

De rechtbank doet 3 augustus uitspraak.