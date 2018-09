’Aan de kust is het vaker zomers’

Vele malen heb ik mooie zomerfoto’s vanaf de pier in IJmuiden gemaakt terwijl het onbewolkt was daar, maar zag je landinwaarts de wolken hangen. En als ik mijn dochter belde in Amsterdam, nog geen 25 km verderop, regende het daar. In mijn 45-jarige ervaring met weer aan de kust heb ik gemerkt dat de zon daar vaak uitbundig schijnt. Het wordt mijns inziens tijd om voor de kust een speciaal strandbericht te maken. Mensen kunnen ook kijken op de diverse webcams die aan de kust geplaatst zijn zoals die van Zandvoort, IJmuiden of Noordwijk. Dan zul je zien dat die vaak badend in de zon liggen terwijl het in het binnenland regent! Het is maar een tip.

Louis Hofman,

Amsterdam