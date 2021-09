CDA-leden willen IS-vrouwen en -kinderen terughalen

Ook spraken christendemocraten zich op een extra partijcongres in meerderheid uit tegen het leenstelsel. Zo’n 70 procent van de leden vindt dat het CDA niet mee moet regeren als het leenstelsel niet wordt afgeschaft.

Interim voorzitter Van Rij kwam echter met een duidelijke boodschap richting de CDA-leden: zij gaan niet over de onderhandelingen die de fractie voert aan de formatietafel. Hoe ze ook over IS-kinderen en het leenstelsel oordelen. „Een breekpunt meegeven is een last meegeven.”

Partijleider Hoekstra zei eerder al dat het aan de fractie is om over zulke onderwerpen te oordelen, maar het is in ieder geval een signaal van partijleden over politiek gevoelige kwesties, maar een breekpunt aan de formatietafel hoeft het dus niet te zijn.

Kritiek

Op een extra CDA-congres in Den Bosch klinkt kritiek op de koers van de partij tijdens het rampzalige jaar dat het CDA achter de rug heeft. Kritische leden kraken vooral de breuk met het populaire Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt en de rommelige verkiezingscampagne. „We hebben deze verkiezingen van onszelf verloren”, zegt partijprominent Liesbeth Spies.

Het CDA staat voor een spannende dag. Tijdens een speciaal ingelast congres in de Brabanthallen in Den Bosch staan de eenheid en koers van de partij op het spel. Op de agenda staan onder meer de breuk met Omtzigt en de slechte verkiezingsuitslag.

CDA-voorzitter Van Rij oordeelt in zijn toespraak op het congres hard over het rampjaar. Vooral het vertrek van Omtzigt steekt hem. „Het vertrek van Pieter Omtzigt was niet mijn gewenste uitkomst”, zei Van Rij onder luid applaus uit de zaal. „De cultuur in onze partij moet echt anders. Het mag nooit zo zijn dat we in een poging tot een ultieme controle de ander de mond willen snoeren.”

Liesbeth Spies kraakte in haar evaluatie voor de zomer al harde noten over het rampzalige CDA-jaar. Daar doet ze zaterdag nog een schepje bovenop. ’Betrokkenheid, verdriet en onmacht’, zijn woorden die haar te binnen schieten. „Het team CDA was geen team CDA.”

Emoties

Bij partijleden zijn de emoties zaterdag zichtbaar. Er klinkt kritiek op de koers, geloofwaardigheid en de rommelige aanloop naar de verkiezingen van afgelopen jaar. ’Waarom is er niet gekozen voor Omtzigt toen De Jonge geen lijsttrekker wilde worden?’, vragen leden zich onder applaus af.

Maar ook de landbouwvisie, of het gebrek daaraan, ligt onder vuur. Kritische CDA’ers vragen om meer aandacht voor boeren. Verschillende christendemocraten vragen het CDA een middenpartij te zijn. Die oproepen kunnen rekenen op enthousiasme vanuit de zaal. „We moeten niet focussen op links of rechts”, roept een aanwezige.

Ook eenheid is een belangrijk thema. Voormalig vicefractievoorzitter Van Toorenburg roept CDA’ers op om zich meer als ’ambassadeur’ van de partij te gedragen. Ze is niet de enige met zorgen daarover. „Het is zo jammer dat gedoe in de partijtop werk van lokale afdelingen heeft overschaduwd”, zegt een partijlid van de afdeling Rotterdam.

Zaterdagochtend staan er kort voor aanvang nog rijen CDA’ers voor de deur. De beveiliging heeft de handen vol om iedereen tijdig te controleren op een coronabewijs. Partijleden smoezen tijdens het wachten over ’de dag van de waarheid’. Kopstukken laten zich al vroeg zien. Zo is partijleider Wopke Hoekstra vroeg in de ochtend aanwezig, zaterdagmiddag spreekt hij het congres toe.

CDA-top op het matje

De CDA-top wordt na een roerig jaar op het matje geroepen op het extra partijcongres in Den Bosch. Een door sommige leden gehoopte terugkeer van het populaire Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt is inmiddels uitgesloten, maar prominente christendemocraten hebben wat uit te leggen over de breuk en de beroerde verkiezingsuitslag.

Het leek afgelopen jaar wel alsof het permanent stormde in het CDA. Zo was er de rommelige lijsttrekkersverkiezing waarin Hugo de Jonge nipt won van Omtzigt. Vervolgens was er een leiderschapswissel waardoor Hoekstra kort voor de Tweede Kamerverkiezingen partijleider werd.

Pijnlijk vertrek Omtzigt

En als klap op de vuurpijl was er voor de zomer het pijnlijke vertrek van dossiervreter Omtzigt. Tijdens het congres in de Brabanthallen in Den Bosch praten leden vooral over de snoeiharde conclusies die partijprominent Liesbeth Spies naar aanleiding van het rampjaar trok.

Het congres komt op het moment dat de kabinetsformatie muurvast zit. Vanuit mogelijke kabinetspartners wordt dan ook met argusogen gekeken naar interne strubbelingen bij de christendemocraten. CDA’ers kunnen de toch al ingewikkelde formatie bovendien nóg lastiger maken door zaterdag met een resolutie een scherper standpunt in te nemen over het beladen thema voltooid leven. Als de hakken verder in het zand gaan, wordt samenwerken met D66, dat toch al weinig trek heeft in een minderheidskabinet met VVD én CDA, nog lastiger.