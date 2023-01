Zesde Nederlander (27) opgepakt voor ontvoeringsplan Belgische minister

De zesde verdachte werd op 5 januari opgepakt. In februari valt het besluit of hij aan België wordt overgeleverd, net als de eerste vijf verdachten.

In Den Haag en Leidschendam werden in de nacht van 23 op 24 september drie verdachten opgepakt. Een vierde werd een dag later in Den Haag ingerekend. Zij zijn 20, 21, 29 en 48 jaar. De vijfde verdachte, een 22-jarige man uit Den Haag die in december was opgepakt, werd woensdag aan België overgedragen.

De mannen zouden erop uit zijn geweest Van Quickenborne te ontvoeren. Die ontvoering is volgens de politie net op tijd verijdeld. Bij het huis van de minister in Kortrijk zou het viertal een auto hebben achtergelaten met onder meer een automatisch geweer en flessen met benzine. Van Quickenborne moest onderduiken en werd dagenlang zwaar bewaakt. Hij zoekt de daders naar eigen zeggen „in de hoek van de drugsmaffia.” Ook België, met name rond de haven in Antwerpen, wordt geteisterd door drugsgeweld.