Adema houdt voet bij stuk na kritiek van D66 en VVD

De minister deed zijn uitspraken tijdens een boerenbijeenkomst in Drachten, opgetikt door Trouw. Adema zei daar dat Johan Remkes de stikstofdoelstelling, halvering van de uitstoot in 2030, in zijn rapport ’sterk genuanceerd’ heeft. Hij omarmt de suggestie van Remkes om 2030 niet heilig te verklaren. „Dan zegt Remkes dat je niet dogmatisch moet zijn - dat het ook 2032, ’33 of ’34 mag worden. Ik was heel blij met die nuancering.”

’Een probleem’

De uitspraken van de CU-bewindsman schieten compleet in het verkeerde keelgat bij vooral D66, die vinden dat Adema de boeren nu naar de mond praat en het coalitieakkoord met deze uitspraken loslaat. „Deze gratis praatjes die oplossingen in de wielen rijden, staan uiteindelijk haaks op het draagvlak. Adema moet zijn woorden terugnemen”, zegt Kamerlid Tjeerd de Groot na een overleg met coalitiepartijen en Adema. „Anders heeft hij een probleem.”

De irritatie over de uitspraken is hoog opgelopen, coalitie-Kamerleden van VVD, D66 en CDA praten er woensdagochtend ook met minister Adema over. VVD-Kamerlid van Thom van Campen vindt de uitspraken van Adema ’gratis bier dat we allemaal wel in zaaltjes willen verkopen’. De VVD’er ’denkt dat het nodig is’ dat Adema zijn woorden terugneemt.

In lijn met Remkes

Daar wil Adema niks van weten. Hij zegt dat zijn uitspraken ’in lijn’ zijn met de kabinetsreactie op het rapport van Remkes: „Ik sta achter de natuurdoelstellingen voor 2030. Op advies van Remkes houden we twee ijk-momenten aan in 2025 en 2028.”

Geen genoegen

Kamerlid De Groot van D66 neemt echter ’geen genoegen’ met die uitleg en vindt dat Adema ’een loopje neemt’ met het advies van Remkes. „De minister zit er gewoon naast”, zegt De Groot, die de minister donderdag hierover in een stikstofdebat aan de tand wil gaan voelen. „Adema zegt: als die natuur zich in 2025 en 2028 aan het herstellen is en we zijn er nog niet, dan moet je niet dogmatisch zitten in 2030. Adema neemt daarmee een loopje met het advies Remkes, want die schrijft dat er wel dwingende inhoudelijke (niet politieke) redenen zijn om iets meer tijd te nemen. Bovendien schrijft de wet een resultaatsverplichting voor: als je er nog niet bent in 2025 of 2028, ben je verplicht extra maatregelen te nemen.”

Op de vraag wat De Groot gaat doen als de minister zijn woorden niet verder gaat terugnemen, kan hij nog geen antwoord geven. „Dat zijn alsdan vragen.”

Helder en nuchter

CU-Kamerlid Pieter Grinwis laat weten dat er wat hem betreft niks aan de hand is. Adema’s uitspraken zijn volgens hem ’gewoon in lijn met het advies van Remkes’: „Volgens mij zegt Piet Adema helder en nuchter waar we voor staan en willen gaan.” CDA-Kamerlid Derk Boswijk volgt die lijn eveneens. „Ik heb geen twijfels over de intenties van Adema en de doelen die hij voor ogen heeft.

Boerenvoorman Sjaak van der Tak van LTO zegt dat de uitspraak van Adema oprecht is en in lijn met het advies van Remkes. „Immers, het kabinet omarmt de aanbevelingen van Remkes. Nu Tjeerd de Groot van D66 nog.”