Belgische wolf eet kangoeroe op

Jan Loos van stichting Welkom Wolf denkt dat het gaat om de wolf August, zo meldt VRT. „Ik ben zelf ter plaatse gegaan en heb de sporen onderzocht. Het lijkt te absurd voor woorden, maar ik ben er zeker van dat het hier om een wolf gaat.”

Wolf August werd in augustus 2018, vandaar zijn naam, voor het eerst gezien. Hij trok lang rond met de intussen doodgeschoten wolvin Naya. August houdt zich vooral op tussen Leopoldsburg en Hechtel-Eksel, zo’n tien kilometer van Balen, waar hij een nieuwe wolvin hoopt te vinden. Het dier werd de afgelopen weken nog levend gezien.

’Stroomdraad is effectief’

Volgens Loos is zijn stichting bezig om meer voorlichting over de wolf aan dierenhouders in de streek te kunnen geven. „De enige efficiënte maatregel is stroomdraad. In dit geval had de schade vermeden kunnen worden door een eenvoudige stroomklok en een stroomdraadje, want de omheining was meer dan hoog genoeg om wolven tegen te houden.”