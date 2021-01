’Zaterdag eerste sneeuwval van betekenis in Nederland’

„We verwachten dat op zaterdag voor het eerst sneeuw van betekenis kan vallen”, zegt Johnny Willemsen. Hij is weerman bij Weeronline.

„Waarschijnlijk begint het tegen het einde van de middag met sneeuwen in Zeeland, Noord-Holland en Zuid-Holland. In de avond en nacht kan dit verplaatsen naar de rest van het land, waarbij maximaal vier centimeter sneeuw kan vallen.”

’Pret kan snel over zijn’

Toch zitten er nog wel mitsen en maren aan, voordat de sneeuwlaarzen uit de kast kunnen worden getrokken. „Zo is het de vraag hoeveel winterse neerslag in het Oosten van het land neerdaalt. Ook kan het zondagochtend gaan regen in het Westen, waardoor de sneeuwpret al verdwenen is als mensen wakker worden.”

De sneeuwpartij kan mogelijk ook weer voor drukte zorgen in de natuur. Afgelopen weekend leidde plaatselijke sneeuwval in Zuid-Limburg tot veel bezoekers. Wegen moesten worden afgezet en het werd een puinhoop. „Als het door heel Nederland sneeuwt, verspreiden de mensen natuurlijk ook wat meer”, vertelt Imke Boerma van Staatsbosbeheer. „Je zal dan niet zulke taferelen zien.”

’Natuur is goed voor lichaam en geest’

Toch verwacht Boerma dat meer mensen op pad gaan. „En dat is ook logisch en fijn. De natuur in is goed voor lichaam en geest, dus we nodigen ook iedereen uit om die mooie winterse natuurgebieden in te trekken.”

Ook in de rest van Europa wordt er een goede winterse bui verwacht, zegt wintersportweerman Hajo Smit. „In Wallonië en de Ardennen is het al aan het sneeuwen. Daarnaast verwachten we ook een wit pak in delen van Duitsland, Frankrijk en Spanje.”

Dat maakt het voor de wintersportliefhebber wel extra zuur. „De pistes liggen er prachtig bij en het is ook nog eens enorm rustig”, zegt Smit vanuit de Oostenrijkse bergen. „Maar op veel plekken zijn liften gesloten en blijven de mensen weg. Daarom wordt het hopen dat we volgend seizoen de pret weer allemaal kunnen inhalen.”