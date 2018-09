’Bosz haalt Sinterklaas niet’

,,Het was woensdag niet om aan te zien en het leek wel alsof de spelers de trainer door het ijs lieten zakken’’, blikte clubicoon Johnny Rep terug op de 4-1-nederlaag tegen FC Rostov. Na dat debacle hebben de fans van de club veel te klagen. Over de nieuwe trainer, Peter Bosz, bijvoorbeeld. ,, We beginnen pas aan het seizoen, maar ik denk dat Bosz Sinterklaas niet haalt’’, zegt een fan. ,,Koop een paar goeie spelers’’, bromt een ander.

Anderzijds zijn er ook meer genuanceerde supporters. ,,Frank de Boer heeft ook wel eens een slechte seizoensstart gehad en toen werden we gewoon kampioen. Laten we eerst eens kijken welk systeem Bosz nu wil spelen en de spelers daaraan laten wennen. Maar het moet wel beter.’’