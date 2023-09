103 aanhoudingen om explosies en schietpartijen regio Rotterdam

Rotterdam kampt met een golf van explosies. Per 31 augustus stond de teller op 117. Ook deden zich vooralsnog 65 schietpartijen voor. In totaal zijn voor deze „incidenten van excessief geweld”, zoals de politie ze noemt, 103 mensen aangehouden. De Rotterdamse politie verwacht nog „veel meer” aanhoudingen te verrichten.

20 procent minderjarig

Van de aangehouden verdachten is 20 procent minderjarig. In totaal 58 procent is jonger dan 24 jaar. Ongeveer de helft komt uit Rotterdam, de rest grotendeels uit de andere gemeenten in de regio, een klein deel komt van buiten de regio.

De verdachten zouden onder meer uitvoerders zijn geweest of bestuurder van een vluchtauto, sommige anderen zouden hebben opgetreden als tussenpersoon of ’makelaar’. Een deel van de verdachten werd op heterdaad aangehouden, in andere gevallen werden verdachten gepakt dankzij meldkamercentralisten die live meekijken met cameratoezicht. Ook zijn verdachten buiten heterdaad, dus na onderzoek, opgepakt.

Politiechef Fred Westerbeke zegt dat het een wonder is dat bij de explosies nog geen ernstige slachtoffers zijn gevallen onder bewoners of voorbijgangers. „Er zijn explosies waarbij gevels er compleet uit liggen en huizen van binnen verwoest zijn.”