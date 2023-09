103 aanhoudingen om explosies en schietpartijen Rotterdam: ’Wonder dat er geen ernstige slachtoffers zijn’

Rotterdam kampt met een golf van explosies. Per 31 augustus stond de teller op 117. Ook deden zich vooralsnog 65 schietpartijen voor. In totaal zijn voor deze „incidenten van excessief geweld”, zoals de politie ze noemt, 103 mensen aangehouden. De Rotterdamse politie verwacht nog „veel meer” aanhoudingen te verrichten.

20 procent minderjarig

Van de aangehouden verdachten is 20 procent minderjarig. In totaal 58 procent is jonger dan 24 jaar. Ongeveer de helft komt uit Rotterdam, de rest grotendeels uit de andere gemeenten in de regio, een klein deel komt van buiten de regio.

De verdachten zouden onder meer uitvoerders zijn geweest of bestuurder van een vluchtauto, sommige anderen zouden hebben opgetreden als tussenpersoon of ’makelaar’. Een deel van de verdachten werd op heterdaad aangehouden, in andere gevallen werden verdachten gepakt dankzij meldkamercentralisten die live meekijken met cameratoezicht. Ook zijn verdachten buiten heterdaad, dus na onderzoek, opgepakt.

Politiechef Fred Westerbeke zegt dat het een wonder is dat bij de explosies nog geen ernstige slachtoffers zijn gevallen onder bewoners of voorbijgangers. „Er zijn explosies waarbij gevels er compleet uit liggen en huizen van binnen verwoest zijn.” Bij met name de jongere verdachten blijkt uit verhoren dat ze zich niet helemaal hebben gerealiseerd hoe ernstig de feiten die ze plegen zijn. Ook van de gevolgen zijn ze zich volgens Westerbeke niet helemaal bewust.

Schat aan informatie

De aanhoudingen leveren een schat aan informatie op, wat van belang is voor lopende onderzoeken. Ook geven ze weer nieuwe inzichten in schietincidenten en explosies in het algemee, schrijft de politie op hun site. Want naast de individuele incidenten wordt ’excessief geweld’ in het algemeen constant onderzocht. Dat gaat gepaard met analyses van achtergronden, soorten verdachten en werkwijzen. Dat geeft input voor de aanpak en opsporing.

Denk daarbij aan de tijden wanneer explosies voornamelijk voorkomen. De politie kan er dan voor zorgen dat ze rond die tijdstippen op straat zijn. Door zicht te krijgen op hoe de klussen worden uitgezet, kunnen ze proberen er vroegtijdig tussen te zitten.

Minder aandacht

Westerbeke betreurt het wel dat door het geweld er minder aandacht is voor ander soort incidenten. „Schietincidenten en explosies hebben absolute topprioriteit, maar het betekent dagelijks keuzes maken. Keuzes die pijn doen in ons politiehart omdat je andere zaken moet laten liggen.”

Over de hulp van bewoners is Westerbeke in ieder geval lovend. „De burger is voor ons van cruciaal belang”, benadrukt hij. „Heeft u weet van cobra’s op een zolderkamer, van vuurwapenbezit, van lopende conflicten, help ons om nieuwe schietpartijen en explosies te voorkomen. Melden kan op verschillende manieren. En als u liever anoniem blijft, zijn er ook diverse mogelijkheden. Via het Team Criminele Inlichtingen of Meld Misdaad Anoniem. Maar deel wat u weet, samen staan we zoveel sterker.”