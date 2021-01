Asscher krijgt motie van afkeuring van eigen leden aan de broek

PvdA-lid Francisca Drijver heeft de motie ingediend vanwege de rol van Asscher, minister van Sociale Zaken in het vorige kabinet, in de toeslagenaffaire. Asscher bood er in zijn ondervraging door de Tweede Kamer en later in een verklaring op Facebook zijn excuses voor aan, maar wil ondanks kritiek uit eigen gelederen wel lijsttrekker blijven. Asscher wil zelfs ’vooropgaan in de strijd voor een nieuwe verzorgingsstaat’, zo schrijft hij deze week in zijn nieuwjaarsboodschap aan leden.

Maar in de partij blijft het onrustig. RTL Nieuws berichtte onlangs dat onder de Tweede Kamer-kandidaten van de PvdA ook vraagtekens zijn gezet bij het aanblijven van Asscher. Door de motie van Drijver zullen de PvdA-leden zich nu ook moeten uitspreken over zijn positie als lijsttrekker.

Drijver heeft de motie ingediend omdat ze het excuus van Asscher niet voldoende vindt. Het doet volgens haar geen recht aan het leed dat de duizenden ouders in de toeslagenaffaire is aangedaan en dat zijn rol in de affaire ook de PvdA ’onherstelbare schade’ aandoet.

Het PvdA-lid heeft daarom voor het congres dat de PvdA volgende week organiseert een motie ingediend die het vertrouwen in Asscher opzegt. De motie heeft inmiddels de benodigde honderd steunbetuigingen binnen, waardoor de PvdA-leden tijdens het congres mogen stemmen over de vraag of de lijsttrekker nog te handhaven is.